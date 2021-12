Sospensione temporanea dell’accesso ai visitatori nelle degenze e nei DH – Day Surgery Covid-Free

In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, della diffusione e del costante aumento delle infezioni da Covid 19 nella provincia di Ferrara e della circolazione di nuove varianti del virus, si rende necessario aumentare il livello di sicurezza della struttura ospedaliera di Cona, a garanzia e tutela della salute dei nostri degenti.

Si rende quindi necessaria rendere operativa già dalla giornata odierna – 20 dicembre, in via precauzionale e al fine di ridurre nuove possibilità di rischio di contagi, la sospensione delle visite presso i reparti di degenza e DH-DS Covid-Free dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

Autorizzazioni in deroga alla presente indicazione potranno essere rilasciate dal Direttore dell’Unità operativa in relazione alla gravità della situazione clinica dei pazienti.

I visitatori con deroga dovranno comunque essere in possesso del Super Green Pass.

I Visitatori, muniti di Green Pass in corso di validità, potranno entrare in ospedale per la consegna e il ritiro degli effetti personali dei loro congiunti e per avere informazioni sul loro stato di salute nelle fasce orarie in precedenza definite per l’accesso.

Per agevolare i contatti tra i pazienti e i famigliari saranno favorite tutte le modalità alternative di contatto (videochiamate e telefonate)

Rimangono invariate le indicazioni per l’accesso dei pazienti ambulatoriali e i loro accompagnatori autorizzati e per i caregiver autorizzati in precedenza.