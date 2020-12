SPAL: 39 anni fa ci lasciava Paolo Mazza

Il 31 dicembre 1981 l’addio al Presidentissimo

Sono trascorsi 39 anni da quando si è spento Paolo Mazza. A lui resteranno perennemente legati i ricordi della Spal che, a cavallo tra gli anni 50’ e 60’ rimase 16 stagioni in serie A. Era un calcio molto diverso da quello odierno dove più che risorse economiche contavano le intuizioni. E sotto questo profilo Paolo Mazza fu tra i più stimati dirigenti dell’epoca. Grazie al suo fiuto nello scovare giovani talenti e nel rigenerare giocatori all’apparenza avviati sul viale del tramonto riuscì per quasi due decenni, nell’impresa di costruire squadre in grado di farsi rispettare e temere anche dalle grandi. E da non scordare che Mazza nella Sua Spal non era solo il Presidente, ma spesso finiva con il sostituire i suoi allenatori con scelte che risultavano quasi sempre azzeccate. Insomma un vero genio del calcio e non solo di quello di provincia. Presidentissimo chi ama i colori biancoazzurri, anche chi oggi è troppo giovane e non ha potuto conoscerti, ti riconoscerà eternamente come il papà della Spal…