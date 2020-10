SPAL A CROTONE MERCOLEDI’ ALLE 17.00

Per il terzo turno di Coppa Italia. Rinviata Monza-Vicenza della prossima giornata di campionato

La Lega Calcio ha comunicato giorni e orari del terzo turno di Coppa Italia. La Spal giocherà a Crotone mercoledì 28 ottobre. Gara che avrà inizio alle ore 17.00. La vincente affronterà nel turno successivo il Sassuolo al Mapei Stadium, a fine novembre. Come si ricorderà doppio viaggio in Calabria, nello spazio di pochi giorni, per la squadra di marino che domenica 1 novembre alle 15.00 sarà impegnata sul campo della Reggina, nel quadro della sesta giornata del campionato di serie B. Nel frattempo prosegue la preparazione in vista della trasferta di Lignano Sabbiadoro dove gioca le sue gare interne il Pordenone. Da valutare le condizioni di Ranieri e Di Francesco. Difficile il recupero di Floccari. Probabilmente sarà costretto al forfait anche Sala che, reduce dalla trasferta in Islanda con l’Under 21, dovrebbe restare in isolamento fiduciario per un periodo che non dovrebbe concludersi in tempo utile per poter essere inserito nell’elenco dei convocati per la trasferta in Friuli.

Nel frattempo la Lega Calcio serie B ha accettato la richiesta della società brianzola per il rinvio della gara con il Vicenza in programma sabato prossimo, visto che sono nove i giocatori della squadra di Brocchi che risultano contagiati dal Covid.