SPAL: a Pisa con i tifosi

Nel settore ospiti, Curva Sud, in vendita 450 biglietti



Alle ore 10.00 di mercoledì 18 agosto, sarà attivata la prevendita per il Settore Curva Sud Ospiti dell’Arena Garibaldi – Stadio “Romeo Anconetani” di Pisa relativa alla 1^ giornata del Campionato di Serie BKT 2021-22, Pisa-SPAL, programmata nell’impianto toscano domenica 22 agosto alle ore 20.30.

La prevendita sarà attiva sul circuito online e punti vendita autorizzati di TicketOne.

La prevendita rimarrà aperta fino alle ore 19.00 di sabato 21 agosto.

Il costo del tagliando per il Settore Ospiti Curva Sud è di € 14,00 (più diritto di prevendita), mentre per i bambini da 6 a 14 anni il costo è di € 5,00 (più diritto di prevendita).

La capienza del Settore Ospiti Curva Sud è di 450 posti.

In base alle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19, l’accesso all’Arena Garibaldi – Stadio “Anconetani” sarà consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al D.L. 52/2021 (c.d. “Green Pass”).

Il “Green Pass”, in formato digitale e stampato su carta, emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, dovrà contenere necessariamente un QR Code per verificarne autenticità e validità. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del “Green Pass” attraverso l’app “verifica C19”: il tifoso dovrà mostrare un documento di identità, il titolo d’accesso ed avere con sé la mascherina che resta obbligatoria nei casi previsti dalle normative di legge.

Procedendo all’acquisto del tagliando di ingresso l’acquirente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative di legge vigenti in materia di accesso ai pubblici spettacoli: qualora così non fosse lo stesso non potrà accedere all’impianto e non avrà diritto al rimborso del biglietto.