SPAL: al via la prevendita per Ascoli

Gara in programma giovedì, 672 posti a disposizione nel settore ospiti

E’ attiva la prevendita per il Settore Ospiti Distinti Nord Est dello Stadio “Del Duca” di Ascoli per la gara Ascoli-SPAL, che si disputerà giovedì 28 ottobre alle ore 18.00.

La prevendita dei tagliandi per il Settore Ospiti Distinti Nord Est è riservata ai soli residenti nella provincia di Ferrara e rimarrà attiva fino alle ore 19.00 di mercoledì 27 ottobre.

I posti disponibili alla vendita, in base all’attuale normativa, saranno 672.

I tagliandi sono acquistabili sul circuito online TicketOne e in tutti i punti vendita TicketOne abilitati sul territorio provinciale.

I punti vendita abilitati per il Settore Ospiti nella provincia di Ferrara sono i seguenti:

Tabaccheria Estense – Via Pomposa, 29 – Ferrara

Nord Caffè Tabacchi – Viale Idris Ricci, 15 – Copparo (FE)

Il costo del tagliando per il Settore Curva Nord Ospiti è di € 10,00.

Non è permesso il cambio nominativo.

L’accesso all’evento, ai cittadini di età superiore ai 12 anni, è consentito solo se possessori di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore): chi non ne è in possesso non potrà accedere al luogo dell’evento anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea. Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass attraverso l’app “verifica C19”. Il tifoso dovrà mostrare un documento e il biglietto nominativo oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 o chirurgica.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio pubblicati sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it).

Lo Stadio “Del Duca” potrà essere raggiunto dai tifosi ospiti dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.