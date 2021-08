SPAL: Alan Fabbri ringrazia la famiglia Colombarini e augura buon lavoro a Tacopina

Lunga telefonata di reciproci buoni auspici tra il sindaco di Ferrara e il nuovo presidente biancoazzurro

“Con la firma di oggi si chiude un glorioso pezzo di storia della Spal e si apre una fase nuova. Ringrazio la famiglia Colombarini e l’ex presidente Walter Mattioli per averci regalato il sogno della A, per aver creduto e aver investito ingenti risorse nella Spal, per l’attaccamento, la passione e la dedizione che hanno sempre messo in campo.

Buon lavoro all’avvocato Joe Tacopina e al suo staff, con l’augurio che il suo auspicio di riportare la squadra in A si avveri prestissimo. Tutti tifiamo per questo obiettivo. Lo ringrazio per le belle parole che ha rivolto a Ferrara. Sarò felice di incontrarlo e di scambiare con lui idee e prospettive.

La Spal non è solo una squadra: è un territorio, è una fede calcistica, è tradizione, è passione, è una grande tifoseria ed è fatta anche di un vivaio di giovani che trovano nei colori biancazzurri valori e orgoglio di appartenere a una grande storia. Queste sono e rimarranno le radici più vere e più solide”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo il primo atto ufficiale di cessione di quote di proprietà della Spal. Al termine della conferenza stampa di questo pomeriggio il primo cittadino ha telefonato al nuovo presidente Joe Tacopina esprimendogli i propri auguri di buon lavoro e la disponibilità alla collaborazione. Nel corso della conferenza stampa Tacopina ha definito Ferrara “una delle più belle città che abbia mai visto”, ha detto di aver “molto apprezzato” le parole del sindaco Fabbri. “Non vedo l’ora di collaborare con lui”, ha inoltre aggiunto.