SPAL: alle 18.00 con la Cremonese

Test con avversario di pari categoria, in attesa che Tacopina sblocchi il mercato

Dopo l’amichevole con il Pontedera, da cui non sono emerse molto indicazioni, l’amichevole con la Cremonese potrebbe far maggior luce sul lavoro di Pep Clote, anche se la squadra che il tecnico spagnolo metterà in campo con l’undici di Pecchia è destinata subire vistose modifiche in vista delle operazioni di mercato alle quali Joe Tacopina dovrebbe dare via libera a partire da lunedì quando è fissato l’appuntamento decisivo per l’acquisizione della società biancoazzurra. Con Strefezza, che deve recuperare dall’infortunio muscolare accusato una decina di giorni fa, il tecnico spagnolo potrebbe inizialmente schierare: Thiam; Dickmann, Vicari, Coccolo, Yabre; Missiroli, Esposito, Mora; Seck, Colombo, D’Orazio. Scontato il 4-3-3, mentre Pecchia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 che potrebbe prevedere Carnesecchi; Sernicola, Terranova, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Strizzolo, Buonaiuto; Ciofani. Il Mazza riaprirà le porte a 1.900 spettatori. La società invita i tifosi acquistare i biglietti online, usufruendo del sito di Vivaticket, così da evitare assembramenti nelle code che potrebbero formarsi agli sportelli dello stadio. Si ricorda che l’accesso sarà consentito solo ai possessori di Spal Card e del Green Pass.