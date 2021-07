SPAL: annullata l’amichevole con Solandra Val di Sole

Rimandata la prima uscita stagionale dei biancoazzurri

A poco più di 24 ore dal debutto stagionale della squadra di Clotet, la Società ha comunicato l’annullamento del test con i dilettanti del Solandra Val di Sole. Come si ricorderà la partita era prevista sabato 17 luglio, con inizio alle ore 18.00. Si resta ora in attesa di conoscere il nuovo programma dei biancoazzurri nel corso del periodo di preprazione a Mezzana, che si concluderà il giorno 24. E’ probabile che, proprio in concomitanza con la cerimobnia di presentzione dei calendari della prossima stagione, in programma a Ferrara, la Spal disputi l’ultima amichevole in Trentino, a poche dal ritorno in città.