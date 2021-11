SPAL: aperta la prevendita per Cremona

Nel settore ospiti dello Zini disponibili 1.847 posti

E’ aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla gara Cremonese-SPAL, 12^ giornata di Serie BKT 2021-22, in programma allo Stadio “Zini” di Cremona sabato 6 novembre alle ore 14.00.

Il circuito di vendita è TicketOne, sia nei punti abilitati del territorio nazionale, sia on line.

I tifosi della Spal saranno ospitati nel Settore “CURVA NORD”, che potrà contenere 1.847 spettatori.

I biglietti del Settore “Curva Nord” potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 5 novembre.

I prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita sono i seguenti:

INTERO: € 15,00 (comprensivo dei diritti di prevendita)

UNDER 14: € 5,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 alla data della gara).

Per i tifosi biancazzurri non sono previste limitazioni inerenti all’acquisto dei tagliandi.

Per i biglietti d’ingresso, è richiesta la stampa del ticket.

L’accesso allo Stadio per i maggiori di 12 anni sarà consentito solo a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti, oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti): non saranno ammesse altre forme di certificazione, come ad esempio l’autocertificazione o il certificato vaccinale, che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute.

Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta all’atto dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà anche sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Non saranno valide certificazioni differenti da quella denominata “Green Pass COVID-19″.

I tifosi che avranno acquistato il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso.

E’ vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento.

Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.