SPAL: aperta la prevendita per Crotone

Costo del biglietto, settore ospiti dello stadio Scida, dieci euro

Sono disponibili i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “Ezio Schida” di Crotone per assistere alla gara Crotone-SPAL, 16^ giornata di Serie BKT 21-22, in programma sabato 4 dicembre alle ore 14.00.

Il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Vivaticket.

Il prezzo di vendita di ogni ticket è di € 10,00.

La prevendita terminerà venerdì 3 dicembre alle ore 19.00.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi agli accessi dell’impianto munito di titolo d’ingresso, documento d’identità in corso di validità, Green Pass, mascherina FFP2 o chirurgica.

I tornelli sono dotati di lettori in grado di leggere i biglietti da smartphone/tablet, oltre al cartaceo.

L’accesso all’evento, ai cittadini di età superiore ai 12 anni, è consentito solo se in possesso di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore).

Lo spettatore privo di Green Pass non potrà accedere allo Stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

Gli steward saranno muniti di smartphone per il controllo del Green Pass attraverso l’app “verifica C19”. Inoltre al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio “Ezio Scida” di Crotone.