SPAL: arriva il Monza in Coppa

Martedì alle 14.30, non ci saranno Salvatore Esposito e Ranieri squalificati

Dopo il successo sul Pescara, la Spal torna in campo martedì. La squadra di Marino affronterà, al Mazza, nel quarto turno di Coppa Italia, il Monza. Gara unica ad eliminazione diretta. La vincente affronterà, al Mapei Stadium, il Sassuolo, con in palio la sfida, a Torino, alla Juventus. Anche se non mancherà il tempo per recuperare, considerato che il confronto di Chiavari è fissato dopo sei giorni, sarà l’occasione per vedere all’opera giocatori come Sernicola, Spaltro, Murgia, Strefezza, Tunjov, Brignola, Moro e Jankovic, che ultimamente hanno trovato poco spazio. Certo l’impiego di Castro che non potrà essere utilizzato nel prossimo turno con l’Entella, dovendo scontare l’ultima delle tre giornate di stop, comminate al Pata dal Giudice Sportivo, dopo l’espulsione a Reggio Calabria. Per squalifica salteranno invece il match di Coppa Salvatore Esposito e Ranieri. Probabilmente anche il Monza si presenterà con molte seconde linee, ma, indipendentemente dallo schieramento dei brianzoli, in casa biancoazzura si vuol proseguire sulla strada che, dopo il poker di vittorie, ha proiettato la truppa di Marino nelle prime posizioni di classifica, con quindici punti. Quattro in più di quelli, dopo otto giornate, conquistati dalla Spal di Sempici, nella stagione della grande cavalcato conclusasi con la promozione in serie A.