SPAL: Asencio in gruppo

Valoti squalificato, dopo la decima ammonizione

Raul Asencio ha terminato il periodo di quarantena e ha iniziato ad allenarsi con i compagni di squadra. Come si ricorderà l’attaccante spagnolo era rimasto precauzionalmente in isolamento, essendo arrivato da Pescara, dove alcuni componenti il gruppo della squadra abruzzese erano risultati positivi al COVID-19. Come previsto, è pervenuta la comunicazione ufficiale della squalifica per un turno di Valoti, arrivato alla decima ammonizione.