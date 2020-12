SPAL: Berisha è tornato!

Il portiere ha ripreso gli allenamenti

E’ arrivato un bel regalo in vista del Natale in casa Spal, Etrit Berisha si è ripresentato al Centro G.B. Fabbri. Dopo il periodo trascorso tra isolamento cautelare, ricovero ospedaliero, quarantena domiciliare e visite previste in questi casi per atleti professionisti, il portiere della compagine biancoazzurra ha ripreso gli allenamenti. Difficile in questo momento prevedere quanto potrà tornare a difendere i pali della squadra di Marino, ma l’importante è che la malattia sia ormai solo un ricordo. Un’ipotesi potrebbe essere giovedì 14 gennaio, quando la Spal giocherà in Coppa al Mapei Stadium con il Sassuolo, oppure nel successivo match interno con la Reggiana. Per il derby con i granata non è stata ancora fissata la data, ma, considerando l’impegno di metà settimana con la squadra di De Zerbi, sarà fissato dalla Lega B domenica 17 o lunedì 18.