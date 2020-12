SPAL: Berisha visite ok

Nulla di particolarmente preoccupante per il portiere bancoazzurro

Sospiro di sollievo per Etrit Berisha. Le visite, anche per gli opportuni accertamenti cui deve sottoporsi un atleta che svolge attività professionistica, dopo la postività al CCOVID 19, non hanno riscontrato nulla di preoccupamente. Lo ha comunicato sui social lo stesso portiere della Spal. Ora dovrà seguire tutti i protocolli, ma i tempi di recupero non dovrebbero prolungarsi oltre quanto previsto in queste situazioni. Nel frattempo la squadra prosegue gli allenamenti in vista della gara di sabato, al Mazza, con il Pisa. Difficile prevedere i recuperi di Vicari, Ranieri, Okoli e Viviani, che hanno saltato il match con l’Entella durante il quale si è infortunato Dickmann. Probabile l’utilizzo di D’Alessando a destra e Sala sul fronte opposto, con qualche chance pure per Strefezza. Scontate le tre giornate di squalifica, torna a disposizione Castro, all’apparenza leggermente favorito su Valoti.