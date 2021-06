SPAL: Bonifazi torna a Ferrara

Il difensore non è stato riscattato dall’Udinese, ma non resterà in biancoazzurro. La Spal non ha esecitato diritti per Moro e Attys

L’Udinese nom ha esercitato il diritto di riscatto, di cui poteva godere, per Kevin Bonifazi. Il 25enne difensore laziale torna federalmente alla Spal, ma certamente non resterà a Ferrara. Non mancano i pretendenti, a partire dalla stessa Udinese, per arrivare al Cagliari di Leonardo Semplici. La cessione definitiva di Bonifazi dovrebbe consentire alla società ferrarese di chiudere l’operazione, a suo tempo economicante gravosa, senza particolari scompensi di bilancio. Analogamente la Spal non ha esercitato il diritto di riscatto per Attys(Inter) e Moro(Padova). Situazioni, in questo momento, bloccate dalle vicende socitarie. In merito si è ormai alla stretta finale. La famiglia Colombarini attende notizie da oltreoceano. Dovrebbero arrivare in tempi brevi. Al più tardi nei primissimi giorni della prossima settimana, sarà avviata la costruzione della Spal che affronterà la prossima stagione, con l’attuale proprietà o con i nuovi azionisti rappresentati da Joe Tacopina.