SPAL: Castro ha firmato per il Karagumruk

Ora via agli arrivi di Mora e Tumminello e …

Salamon, Sebastiano Esposito, Jankovic e Castro che è da oggi un giocatore del Karagumruk, squadra turca dove militano Borini, Biglia, Bertolacci e gli ex spallini Viviano e Zukanovic, sono i quattro giocatori che hanno lasciato la società ferrarese dall’inizio del mercato di riparazione. Conclusa questa serie di operazioni, Zamuner ha ora il via libera per definire gli ingaggi di Mora e Tumminello. Coppia di innesti che sulla carte non pare però essere sufficiente per poter considerare l’organico a disposizione di Marino al livello di quelli delle big del campionato cadetto. Partendo dal presupposto che non si verifichino altre partenze di elementi di primo piano, per raggiungere il valore delle favorite, servirebbe l’arrivo di quell’attaccante del quale si è sentita la mancanza dall’inizio della stagione. Sarebbe il caso di farci un serio pensierino, considerando l’attuale posizione dei biancazzurri. Sono ore di riflessione in via Copparo, sperare che dal conclave esca una fumata bianca non sembra fuori luogo.