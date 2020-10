SPAL: c’è un positivo asintomatico

La partita di Empoli a rischio rinvio

La S.P.A.L. ha ufficalmente comunicato che l’ultima serie di controlli ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente ad un atleta del gruppo squadra non presente alla trasferta di Empoli.

Il calciatore è completamente asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

L’intero gruppo squadra ha effettuato nuovi test, i cui esiti giungeranno nel pomeriggio, finalizzati alla disputa della gara. In caso di asltre positività la partita in programma a Empoli questa sera alle 21.00 potrebbe essere rinviata a data da destinarsi, visto che è difficile ipotizzare un posticipo di 24 ore, considerato che l’Empoli, da calendario, ha in programma venerdì l’anticipo con il Pisa.