SPAL: quale modulo per tornare con il sorriso da Crotone?

Tornerà Viviani, non ci saranno Colombo e Vicari, per una sfida di grande importanza

E’ facile dire che la sconfitta con il Lecce non deve lasciare il segno, ma è ovvio che un risultato positivo avrebbe consentito alla truppa di Clotet di affrontare con una grande carica la seconda trasferta in Calabria nello spazio di otto giorni. I biancoazzurri devono però ripartire pensando alla vittoria a Cosenza e al fatto di aver messo in difficoltà un Lecce costruito con il fermo intento di conquistare la promozione diretta. Se la squadra di Clotet si esprimerà sui livelli del confronto con i silani e di quello con l’undici Baroni le possibilità di tornare da Crotone con il sorriso sono molte alte. Ora si attendono le scelte del tecnico catalano, che dovrà fare i conti con le assenze di Vicari e Colombo, entrambi squalificati, ma potrà contare sul rientro di Viviani, che tornerà a guidare il centrocampo. Prevedibile la conferma dell’intero riparto arretrato, compreso Pomini che, in questo momento, tra i portieri a disposizione, anche per la sua grande esperienza, appare il più affidabile. Anche Peda e Celia hanno dimostrato di poter meritare fiducia. Per il resto gli interrogativi non mancano, modulo compreso. Clotet potrebbe pensare di concedere un turno di riposo a Esposito, l’unico, con Colombo, ad aver collezionato quindici gettoni di presenza. Scelta che potrebbe trovare ulteriore giustificazione nella brillante prestazione di Da Riva con il Lecce. L’ex vicentino potrebbe essere schierato in mediana, al fianco di Viviani. Come vertice alto dell’attacco possibile vedere Melchiorri, con, alle sue spalle, il trio di trequartisti Seck-Mancosu-Crociata? Questo in caso di 4-2-3-1, solo un’ipotesi, visto che Clotet ha dimostrato di non essere un’integralista e, in questi mesi, ha allenato il suo gruppo, per interpretare al meglio anche il 4-3-1-2 e il 4-3-3. Indispensabile mettere in campo lo spirito delle ultime due gare, in questo caso saranno molte le possibilità di di tenere a distanza il Crotone e, se possibile, anche il Cosenza che riceverà la Cremonese l’Alessandria che ospiterà il Cittadella. Sarà importantissimo mettere fieno in cascina, in vista dei confronti con le ambiziose Brescia, Frosinone, Benevento e Pisa, che precederanno l’apertura del mercato e l’inizio, ci si augura, confidando in Tacopina, di un nuovo campionato.