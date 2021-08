SPAL: Coccolo e D’Orazio giovani in rampa di lancio

Presentazione del difensore e dell’esterno d’attacco, mentre sono arrivati Pomini e Celia e ad un passo c’è Crociata



Prosegue la presentazione dei nuovi arrivati in casa Spal. E’ stato il turno di Luca Coccolo e Ludovico D’Orazio. “Coccolo -ha affermato il D.T. Massimo Tarantino- lo abbiamo seguito a lungo, ha caratteristiche ideali per un difensore del calcio di oggi”. “E’ nato comee sterno sinistro -ha aggiunto il D.S. Giorgio Zamuner- è veloce e ha un gran stacco aereo. Abbiamo avuto ottime referenze anche come persona. Puntiamo molto su di lui, speriamo resti a lungo con noi, anche se ci dovremo confrontare con la Juventus”. “Non ho molta esperienza in serie B -ha detto proprio Coccolo-, sono qui per imparare, come ho fatto potendomi allenare, quando ero alla Juventus Under 23, con Chiellini, ma non paragonatemi a lui. Alla Spal in difesa siamo un mix tra giovani ed esperti. Penso potremo fare bene, anche grazie lavoro del nostro allenatore. A me piace, perché ci chiede costantemente di far gioco e cercare di recuperare palla prima possibile. Difficile porci obiettivi di classifica. La serie B è campionato equilibratissimo. Sono gi episodi a decidere la maggioranza delle partite”.



“Conosco D’Orazio da quando giocava nelle giovanili della Roma -ha detto Massimo Tarantino-, ho vissuto parte della sua formazione sportiva. Ha grande talento, ma deve maturare. Crediamo in lui. Lo consideriamo un patrimonio della società”. “Mi ero segnato il suo nome -è intervenuto Zamuner- dopo aver visto Lodovico con la maglia della Feralpi. L’ho proposto a Massimo(Tarantino ndr) e immediatamente abbiamo condiviso l’idea di avviare l’operazione per portarlo a Ferrara. Deve crescere, in particolare essere più cattivo e continuo”. “Condivido le affermazioni dei miei Direttori -ha detto proprio D’Orazio-, voglio proseguire nel percorso iniziato la scorsa stagione. Quest’anno avrò la possibilità di confrontarmi e allenarmi con giocatori di categoria superiore. Questo è molto importante per crescere. Sono ambizioso, sogno la serie A, l’Europa e la maglia della Nazionale. Il mio ruolo è quello di esterno sinistro di attacco, ma nella scorsa stagione, quando nei play-off sono stato spostato, a destra ho fatto le cose migliori”.

Nel frattempo il mercato è in pieno fermento. Sono arrivati a Ferrara il portiere Alberto Pomini, 40 anni, ex Sassuolo e Venezia, e il difensore mancino Raffaele Celia, 22 anni, nella scorsa stagione 33 presenze e 2 gol con la maglia dell’Alessandria. Da più parti viene dato per fatto l’ingaggio di Giovanni Crociata, classe ’97, centrocampista, mancino che, nel campionato 20/21, è sceso in capo 12 volte con la maglia dell’Empoli e, nel girone di andata, 2 con quella del Crotone. Dalla cessioni dipenderà l’arrivo di un attaccante. Quella di Strizzolo(Cremonese pare l’operazione più fattibile), Gondo(Salernitana) potrebbe essere un’alternativa, La Mantia(Empoli) forse solo un sogno.

E c’è da registrare il bel debutto della Primavera. I ragazzi di Piccareta, grazie alla rete, al 34’p.t. di Orfei, hanno superato 1 a 0 la Sampdoria.