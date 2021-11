SPAL: Colombo, Esposito, Ellertsson e Peda in Nazionale

Gli azzurrini con l’Under 21 per le gare con Irlanda e Romania

Sono quattro i giocatori della Spal che saranno impegnate con le loro rappresentative nazionali nel corso della sosta del campionato. Il C.T. Nicolato ha convocato Salvatore Esposito e Lorenzo Colombo per le partite che l’Under 21 disputerà il 12 novembre a Dublino con l’Irlanda e a Frosinone, martedì 16, con la Romania. La prima gara è valevole per il Campionato Europeo di categoria, la seconda è un’amichevole. Mikael Elletrsson è stato chiamato dal selezionatore della Nazionale dell’Islanda, in vista di Romania-Islanda e Macedonia del Nord-Islanda, in programma l’11 e il 14 novembre. Gare di qualificazione ai Mondali del Qatar del 2022. Patryk Peda è stato convocato dal Commissario Tecnico della Polonia Under 21, Maciej Stolarczyk, per Germania-Polonia e Polonia-Lettonia del 12 e 16 novembre.