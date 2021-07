SPAL: come potrebbe essere

E cosa servirebbe per puntare ai play-off



Proviamo a ipotizzare, stando alla situazione odierna, considerando le operazioni già concluse e quelle che potrebbero concretizzarsi quale potrebbe essere la rosa della Spal 2021/2022.

PORTIERI: Seculin, Thiam

DIFENSORI ESTERNI: Berardi, Celia, Dickmann, Spaltro, Tripaldelli

DIFENSORI CENTRALI: Coccolo, Corbo, Vicari

CENTROCAMPISTI: Bjarnason, Esposito, Mazzocco, Missiroli, Mora, Murgia, Viviani

ATTACCANTI: Colombo, Di Francesco, D’Orazio, Latte Lath, Seck, Strefezza

Per completare il gruppo e considerare l’organico a disposizione di Clotet potenzialmente in grado di potersi inserire nella corsa per un posto in zona play-off, sarebbero necessari almeno tre innesti di qualità: un difensore centrale, un centrocampista con il cambio di passo e l’uomo gol. Il tutto escludendo partenze di peso e ipotizzando che vadano a buon fine le trattative ancora non definite. Il riferimento va in particolare a quelle che riguardano Berardi e Bjarnason, visto che per quelle con tutti gli altri giocatori che la Spal non ha ancora tesserato sembra ci si possa sbilanciare e parlare solo di dettagli da mettere definitivamente a punto.