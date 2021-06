SPAL: come scenderebbe in campo oggi

La fomazione composta da giocatori sotto contratto anche per la prossima stagione

I questi giorni tutta l’attenzione è catturata dagli sviluppi delle vicende societarie, con tanta preoccupazione. Cerchiamo di guardarci attorno con un pizzico di spensieratezza, fantasticando in casa biancoazzurra. Ipotizziamo quale potrebbe essere la formazione della Spal qualora oggi ci fosse da affrontare una partita ufficiale, schierando una squadra comprendente solo i giocatori sotto contratto per la prossima stagione, molti dei quali, è scontato, non faranno più parte dell’organico del campionato 2021/2022. Berisha(Thiam); Dickmann(Spaltro), Vicari, Bonifazi; Strefezza, Missiroli(Mazzocco), Viviani(Esposito), Mora(Murgia), Valoti; Seck, Di Francesco.