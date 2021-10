SPAL: con il Perugia per proseguire la risalita. E’ arrivato Pepito Rossi

Clotet chiede ai suoi di confermare i progressi, infortunato Latte Lath, Viviani squalificato, in dubbio Capradossi e Dickmann

Arriva il Perugia e la Spal punta a bissare il successo di Ascoli. Sarebbero le prime due vittorie consecutive dall’inizio della stagione. E, mentre Clotet dirigeva l’allenamento di rifinitura, è arrivato al Centro G.B. Fabbri Pepito Rossi, accolto dal presidente Joe Tacopina. Poi prima parte della visite mediche, prima di scendere negli spogliatoi per salutare i suoi nuovi compagni. Fare bottino pieno anche con la squadra di Alvini consentirebbe alla truppa di Clotet di dare un bello scossone alla classifica, considerato che in due punti, da quota 13 a 14, ci sono, Spal compresa, la bellezza di nove squadre. “Il successo di Ascoli -ha esordito Pep Clotet, presentando la sfida con il Perugia- è stato molto importante. Una vittoria che potrebbe anche essere la svolta del nostro campionato. Sono stati confermati i progressi delle giornate precedenti, la crescita di tutta la squadra. Abbiamo dato vita ad una grande prestazione sul piano difensivo. Tengo sottolineare come abbiamo gestito il vantaggio. Siamo andati a pressare nella metà campo dell’Ascoli, costringendo i nostri avversari a commettere tanti errori. Ho vissuto l’ultima parte della gara in tranquillità. Mi rendevo conto che non avremmo corso rischi”. -Prova da ripetere con il Perugia- “Siamo attesi da una partita complicata -ha tenuto precisare l’allenatore della Spal-, mi piace tanto come lavora Alvini, le sue squadre sono molto organizzate e giocano bene. Non casuale il fatto che il Perugia, in trasferta, ha conquistato 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi. Non ha mai perso, ma, soprattutto non ha subito gol. Servirà, sul piano della determinazione e della concentrazione, ripetere la prova di Ascoli, ma soprattutto mantenere inviolata la nostra rete”. -Sarà una che Spal dovrà fare i conti con varie assenze- “Non potremo certante contare -ha sottolineato Clotet- su Viviani squalificato- e Latte Lath, che ne avrà almeno per un paio di mesi. Sono tanto dispiaciuto per il ragazzo, ma parlando con lui, ho capito che è sereno e ha tanto desiderio di riprendersi velocemente. Dobbiamo anche valutare le condizioni di Capradossi e Dickmann. Non sarà facile recuperarli, ma Coccolo e Peda, hanno già dimostrato tutta la loro affidabilità. Discorso simile a quello che si può fare per Melchiorri. A Ascoli è entrato in momento difficilissimo, ha giocato una grande partita. Poi è un ex e nel calcio anche questo conta. Hai qualche stimolo in più e conosci pregi e difetti dei tuo vecchi compagni.”. -E’ arrivato Pepito Rossi- “In questo momento voglio solo pensare al Perugia -ha detto l’allenatore della Spal-, comunque penso possa dare una mano alla società e alla squadra. Valuteremo le sue condizioni nel corso degli allenamenti. Ovviamente non si possono discutere le sue doti tecniche e, chi ha avuto modo di conoscerlo, afferma lo stesso anche per quanto riguarda quelle umane. Ricordiamoci però che un giocatore da solo non può fare la differenza, ma può aiutare nella crescita del gruppo che, a sua volta, può contribuire a dare una mano al singolo”. Clotet dovrebbe quindi affidarsi a Seculin; Peda, Vicari, Coccolo, Tripaldelli; Crociata, Esposito, Mora; Mancosu; Melchiorri, Colombo. Il Perugia che si ritrova con il secondo peggior attacco del campionato(7 gol ndr) e dovrà rinunciare a Carretta, potrebbe rispondere con Chicizola; Sgarbi, Angella, Zananadrea; Ferrarini, Burrai, Segre, Falzerano; Kouan; Matos, De Luca.

Gara affidata Luca Zufferli, della sezione di Udine. Fischio di inizio alle ore 15.00. Radiocronaca diretta su RadioInternational.