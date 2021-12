SPAL: Curva Est agibile

Nella prossima gara casalinga può tornare il pubblico nel settore ospiti

S.P.A.L. comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza, presieduta dal vice prefetto dott.ssa Niglio, dopo aver preso atto dei lavori realizzati dal Club biancazzurro nelle scorse settimane presso la Curva Est dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara ha ratificato la riapertura totale del settore.

In virtù del provvedimento sopraindicato, Curva Est sarà fruibile al pubblico a partire dalla prossima gara casalinga. In attesa della riapertura della gradinata, previsto a fine gennaio, i tifosi ospiti potranno accedere al settore di norma loro riservato in Curva Est, lasciando la tribuna completamente a disposizione dei supporters biancoazzurri.

(foto da sito Spal)