SPAL: da oggi Semplici non è più in carico alla società ferrarese

Pubblicato il comunicato ufficiale, che consente al tecnico del miracolo biancoazzurro di tentare l’impresa salvezza a Cagliari

La società della famiglia Colombarini ha ufficializzato la risoluzione dell’accordo con Leonardo Semplici, in scadenza il 30 giugno prossimo. Questo il testo del comunicato: “Il tecnico Leonardo Semplici e il suo staff tecnico hanno risolto il rapporto contrattuale con la società S.P.A.L. srl.

Il termine del rapporto contrattuale riguarda oltre allo stesso Leonardo Semplici, l’allenatore in seconda Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

La società biancazzurra augura buon lavoro a mister Leonardo Semplici e al suo staff tecnico”.

L’allenatore toscano, sotto la cui guida la Spal ha portato a termine la trionfale cavalcata dalla serie A al massimo campionato e contribuito alle due successive salvezze, tenterà di ripetere l’impresa alla guida del Cagliari. Con la società del capoluogo della Sardegna, ha sottoscritto, con i suoi collaboratori, un contratto fino al 30 giugno 2022.

A Ferrara sarà sempre ricordato con grande affetto e simpatia, non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’umanità con cui si è, sin dal giorno del suo arrivo, quando era uno semisconosciuto, rapportato con tutto l’ambiente, mantenendo lo stesso atteggiamento, semplice e cordiale, anche quando gli erano arrivati riconoscimenti a tutti i livelli, per i grandi e inaspettati traguardi raggiunti..