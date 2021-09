SPAL: domenica test con il Rimini

Curiosità per vedere gli ultimi arrivati

Dopo aver concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori, Pep Clotet ha chiesto alla società di organizzare un’amichevole, anche per avere la possibilità di valutare le condizioni di alcuni degli ultimi acquisti. Sparring partner il Rimini, formazione militante in serie D, orario di inizio alle 14.00. Lo stesso del fischio di inizio dell’atteso match con il Monza, in programma sabato prossimo. Il test con i romagnoli sarà a porte chiuse, anche per le difficoltà nell’organizzazione di eventi con presenza del pubblico per rispettare le normative anti COVID. Non saranno a disposizione Colombo e Da Riva, impegnato con l’Under 21 di Nicolato. Possibile che in attacco venga concesso spazio a Melchiorri, per qualche minuto si potrebbero vedere anche Braams e Abou, sui quali non manca la curiosità. In difesa potrebbe registrarsi la prima uscita per Heindenreich e Celia, come a centrocampo per Crociata e Zuculini e in attacco per Piscopo. Possibile anche, tra i pali, almeno per una parte della gara, il debutto di Pomini.