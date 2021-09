SPAL E SIPRO INSIEME PER L’AMBIENTE

Incontro tra il presidente Joe Tacopina e e l’A.D. Stefano Di Brindisi

Nella sede amministrativa di SIPRO in via Cairoli a Ferrara, il presidente biancazzurro Joe Tacopina ha incontrato i vertici dell’azienda di sviluppo della provincia di Ferrara rappresentati dall’amministratore delegato Stefano di Brindisi.

Un incontro conoscitivo nel quale sono stati affrontati diversi argomenti, tra i quali sport e sviluppo del territorio uniti nella salvaguardia dell’ambiente e nelle politiche di efficientamento energetico.

All’incontro erano presenti gli staff dirigenziali: per SPAL il direttore generale Andrea Gazzoli e il direttore commerciale Alessandro Crivellaro, mentre per SIPRO la coordinatrice Chiara Franceschini.

L’incontro ha permesso di mettere le prime basi per percorsi condivisi in materia di consumo energetico e riduzione dell’impatto ambientale anche in termini di rifiuti.

Punti di incontro su cui SPAL e SIPRO si confronteranno già da ottobre.

Nella foto, da sito Spal, Il presidente biancazzurro Joe Tacopina insieme a Stefano di Brindisi amministratore delegato di SIPRO