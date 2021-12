SPAL E TOP SECRET: capienze impianti ridotti

Dopo le disposizioni del Governo per arginare il diffondersi del Covid

Il decreto che il Governo ha emanato per cercare di arginare il diffondersi del Covid prevede anche alcune diposizioni per quanto riguarda l’accesso del pubblico agli impianti sportivi. La capienza degli stadi viene ridotta al 50%, con posti alternati, quindi a scacchiera. Per gli impianti al chiuso si potrà arrivare a 35%. Lo stadio Paolo Mazza potrà quindi ospitare al massimo 6.141 spettatori: Tribuna 1.908., Curva Ovest 2.125, Curva Est 2.108(1.363-745). Da ricordare che la gradinata può ospitare 3.740 persone, quindi alla riapertura, che si spera possa avvenire entro fine gennaio, si potranno aggiungere altri 1.870 posti. Al Palasport-Bondi Arena il pubblico non dovrà superare le 1.226 presenze. La capienza dell’impianto che ospita le gare di Kleb e 4 Torri Volley è di 3.504 posti. Tutti gli spettatori degli eventi sportivi, che presenzieranno agli eventi all’aperto e al chiuso, dovranno essere in possesso di Super Green Pass (due dosi di vaccino o guarigione) e avranno l’obbligo di indossare mascherina Ffp2.