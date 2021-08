SPAL: Ellertsson allo Spezia, ma resta a Ferrara

Il centrocampista islandese rimane a disposizione di Clotet per questa stagione

La Spal ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo allo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista islandese Mikael Egill Ellertsson.

Contestualmente è stato depositato il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore alla società S.P.A.L. srl per l’intera stagione sportiva 2021-22: pertanto Ellertsson rimarrà in biancazzurro fino al 30 giugno 2022.

Il centrocampista, appena convocato dalla Nazionale maggiore islandese, dopo il positivo campionato dello scorso anno in Primavera1 con 29 presenze e sette reti all’attivo, è stato inserito nel gruppo della prima squadra SPAL, dove ha collezionato fin qui 2 presenze in Serie B e 1 in Coppa Italia.