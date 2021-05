Convocati per lo stage in vista della fase finale degli Europei

In vista della semifinale dell’Europeo Under 21 con il Portogallo, in programma il 3 giugno a Maribor, il selezionatore Paolo Nicolato ha convocato per uno stage, dal 19 al 23 maggio, al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, 23 giocatori. Del gruppo fanno parte glio spallini Salvatore Esposito, Memeh Okoli, Luca Ranieri e Marco Sala.