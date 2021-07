SPAL: i convocati e il programma preritiro

I primi allenamenti a porte chiuse, ventiquattro i giocatori a disposizione di Clotet

In attesa degli sviluppi delle vicende legate alla proprietà della società, con Tacopina questa mattina, come annunciato, in città per procedere nella trattativa, la Spal ha emesso il comunicato, di seguito riportato, con l’attività dei primi giorni della stagione 2021/2022 e l’elenco dei convocati. Già iniziati test e visite mediche, venerdì e sabato in programma allenamenti al Centro G.B. Fabbri. Sedute a porte chiuse. Domenica la partenza per Mezzana.

“La prima squadra biancazzurra ha iniziato ufficialmente la nuova stagiona sportiva.

Questa mattina i giocatori inseriti in rosa hanno avviato il primo step che precederà la partenza per il ritiro di Mezzana di Val di Sole: si tratta dei test medici previsti da protocollo federale.

L’avvio della nuova annata calcistica proseguirà giovedì 8 luglio coi test fisici, mentre venerdì 9 luglio si terrà alle ore 10 il primo allenamento presso il Centro Sportivo “GB Fabbri” a porte chiuse, così come nella giornata successiva di sabato 10 luglio.

Domenica 11 luglio, squadra e staff tecnico patiranno per Mezzana di Val di Sole, dove alle ore 17 del pomeriggio è stato programmato il primo allenamento del ritiro pre-campionato.

I convocati biancazzurri sono i seguenti.

Portieri: Galeotti, Meneghetti, Thiam.

Difensori: Dickmann, Iskra, Peda, Saiani, Spaltro, Vicari, Yabre.

Centrocampisti: Ellertsson, Esposito, Mazzocco, Missiroli, Mora, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valoti, Viviani, Zanchetta.

Attaccanti: Di Francesco, Pinotti, Seck”.