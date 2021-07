SPAL IL DEBUTTO A PISA

La prima gara interna con il Pordenone e nel terzo turno altra gara interna con il Monza

Presentazione in grande stile nella cornice di piazza Trento Trieste per il campionato di serie B. Il primo intervento del Sindaco Alan Fabbri che ha ringraziato Walter Mattioli che, ha sottolineato il primo cittadino di Ferrara, “ha tanto voluto questo evento”, come sottolineato anche Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B. In apertura è arrivato anche il videomessaggio di Roberto Mancini, che ha sottolineato come molti dei componenti il gruppo arrivato alla conquista del titolo di Campione d’Europa hanno iniziato la loro carriera nel torneo cadetto. E al proposito è stato invitato ad intervenire anche Walter Mattioli che ha sottolineato come Meret, avesse

messo in mostra le sue grandi qualità quando arrivò a Ferrara giovanissimo dall’Udinese.

Poi via al calendario e per la Spal trasferta a Pisa, nel week-end del 21 agosto. Debutto interno con il Pordenone. Alla terza giornata match ancora al Mazza con il Monza.