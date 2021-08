SPAL – Il Mazza riapre per la gara con il Pordenone

Consentito l’accesso ai tifosi in tribuna e Curva Ovest

La Spal ha comunicato che, in seguito alla riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo avvenuta in data odierna presso la Prefettura di Ferrara al fine di verificare l’agibilità dello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, in funzione dell’apertura a limitata capienza, S.P.A.L. srl comunica che in occasione delle prossime gare interne l’impianto sportivo sarà aperto al pubblico nei Settori di Tribuna e Curva Ovest per una capienza totale di 7.653 spettatori.

I posti utilizzabili saranno così suddivisi:

Curva Ovest: 4.250 spettatori

Tribuna pari: 1.928 spettatori

Tribuna dispari: 1.075 spettatori

Settore ospiti: 400 spettatori

Da verificare quanti saranno saranno i biglietti che potranno essere messi in vendita, considerando le norme relative al distanziamento anti COVID.

S.P.A.L. srl intende ringraziare la Prefettura di Ferrara nella persona della Dott.ssa Niglio, Vice Prefetto e Presidente della Commissione, nonché tutti gli enti coinvolti per la collaborazione mostrata nel raggiungimento dell’obiettivo.

A breve saranno comunicate le modalità di accesso all’impianto e le modalità di acquisto dei tagliandi per la partita SPAL-Pordenone, in programma domenica 29 agosto alle ore 20.30.