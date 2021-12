SPAL: in arrivo Falcone

Dalla Sampdoria il portiere destinato a difendere i pali della squadra di Clotet nel ritorno

La Spal ha individuato il portiere sul quale fare affidamento per la seconda fase del campionato. E’ il 26enne Wladimiro Falcone, scuola Samp, nella scorsa stagione tra i migliori del Cosenza, specialista nel parare i rigori, elemento di sicuro affidamento. Quest’anno era tornato nelle file blucerchiate, ma D’Aversa lo aveva utilizzato unicamente in Coppa. Probabilmente l’annuncio ufficiale arriverà solo il 3 gennaio quando i trasferimenti potranno essere depositati in Lega. Contestualmente si dovrebbe registrare la cessione di Demba Thiam. Al portiere senegalese paiono interessate Clermont e Stade de Reims.