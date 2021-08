SPAL: in attesa del closing, test con l’Adriese

Ultima amichevole prima della Coppa e delle firme

Più che all’amichevole di martedi alle 18.30 con l’Adriese l’interesse degli sportivi ferraresi è rivolto all’evolversi della vicenda societaria. Joe Tacopina è a Ferrara, ha incontrato Simone Colombarini e lo staff tecnico. Tutto pare procedere e da più parti giungono indicazioni positive sul fatto che entro il fine settimana venga annunciato il closing. Nel frattempo Tarantino e Zamuner dovrebbero avere maggior operatività sul mercato. Per quanto riguarda l’amichevole con l’Adriese, che sarà giocata a porte chiuse, eccezion fatta per Strefezza, Clotet dovrebbe disporre del gruppo al completo. Si tratta dell’ultimo test, prima del debutto in Coppa, previsto sabato, alle 17.45, a Benevento.