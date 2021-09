SPAL: inamissibile il ricorso per il dissequestro del Mazza

Così ha deciso il Giudice. Per ora la situazione non si sblocca.



Il ricorso presentato dagli avvocati dei ricorrenti è stato giudicato inamissibile. “Faremo ricorso in Cassazione -ha affermato l’Avvocato Bova- in quanto l’interesse degli imputati è evidente dal momento che, in caso di condanna, la Spal potrebbe chiedere il risarcimento danni agli imputati per il mancato utilizzo delle tribune. Pertanto rimaniamo convinti della bontà delle argomentazioni indicate nel ricorso, per non parlare del fatto che il sequestro sarebbe stato da sospendere anche dal punto formale per la nullità delle notifiche considerato che non tutti gli imputati hanno ricevuto l’avviso di trattazione”. I tempi quindi si prolungano. I ricorrenti hanno dieci giorni di tempo per presentare ricorso in Cassazione che dovrebbe comunicare le sue decisioni dopo qualche mese. Nel frattempo la Spal prosegue sulla strada intrapresa, ovvero con la progettazione dei lavori di adeguamento richiesti dall’ingegner Pellegrino e la successiva esecuzione degli stessi. Obiettivo riapertura completa del Mazza entro fine anno.