SPAL: ingaggiato Pomini

La Spal ha comunica di aver sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022 col portiere Alberto Pomini.

Classe 1981, nato a Isola della Scala in provincia di Verona, Pomini è cresciuto calcisticamente nelle fila dell’Hellas Verona, completando il ciclo delle giovanili fino alla Primavera.

Nel 2001 passa al San Marino per due stagioni e successivamente al Bellaria.

Nel 2004 arriva al Sassuolo in C2 dove conquista nel corso degli anni tutte le promozioni fino alla Serie A, campionato in cui esordisce il 15 settembre 2013 proprio in Hellas Verona-Sassuolo: chiude coi neroverdi nel 2017 dopo aver collezionato 211 presenze e il record di presenze consecutive, ovvero 102, tra il 2010 e il 2012.

Prosegue la carriera a Palermo in Serie B per due stagioni prima di indossare per altrettante la casacca del Venezia, col quale conquista la promozione in Serie A nel maggio scorso.

Foto da sito Spal