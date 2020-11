SPAL: interrogativo Berisha

Era in Nazionale con Hjsay positivo



Berisha potrebbe saltare saltare la partita con il Pescara. Il portiere della Spal è rientrato a Ferrara dopo gli impegni con l’Albania. Nella squadra di Reja è risultato positivo Hjsay. Il protocollo in merito non è molto chiaro, ma il Pescara ha comunicato di aver deciso un isolamento fino a giovedì della prossima settimana per il suo centrocampista Memushaj, compagno di squadra di Berisha nella Nazionale dell’Albania. Si attendono comunicazione da parte della Spal. Dovrebbero arrivare nelle prossime ore.