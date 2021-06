SPAL: la conferenza stampa della società in TV

Sui canali di Telestense e TeleFerrara Live



Oggi(mercoledì) alle 17.00 e domenica alle 08.00 sui canali 16 e 114 di Telestense sarà possibile seguire la conferenza stampa indetta dalla Spal, durante la quale il patron Simone Colombarini e il presidente Walter Mattioli hanno incontrato i rappresentanti gli organi di informazione per illustrare i programmi in vista della prossima stagione. Oltre alle indicazioni tecniche di particolare interesse le prospettive per quanto riguarda il futuro societario. Anche TeleFerrara Live, canale 188 del digitale terrestre, ha programmato la trasmissione della conferenza stampa, domani(giovedì) alle 22.00.