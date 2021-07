SPAL – La Società conferma le firme sul “preliminare”

Il comunicato ufficiale del Club sullo stato della trattativa per il cambio di proprietà. Operazione destinata a dare, almeno sul fronte prestiti, il via libera al mercato

Il Club biancazzurro comunica che nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, è stato sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione della totalità delle quote di S.P.A.L. srl da parte del gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, successivo alla conclusione dell’attività di due diligence attualmente in corso.

La stipula notarile avverrà presumibilmente nei primi 15 giorni del mese di agosto.

Un primo passo che potrebbe, a partire dalla prossima settimana, consentire a Zamuner di entrare concretamente nel mercato, almeno per quanto concerne le operazione già abbozzate, in particolare quelle che riguardano i giocatori destinati ad arrivare con la formula del prestito. Noti i nomi: il portiere Seculin, i difensori Guth e Tripaldelli, gli attaccanti Jacopo Pellegrini e Colombo. Diffcile prevedere gli ingaggi di Bjarnason e Gaetano Berard prima del closing.