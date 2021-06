SPAL: la Società e Tacopina confermano gli incontri

Comunicato congiunto delle parti che stanno dialogando da alcuni giorni

E’arrivata la conferma degli incontri che la dirigenza della Spal e Joe Tacopina hanno avuto in questi giorni. La società biancoazzurra e l’ex dirigente di Roma, Bologna e Venezia hanno infatti predisposto un comunicato che inizia a fare chiarezza sulla situazione. “S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata.

Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta”.

A questo punto non resta cosa maturerà nel corso dei prossimi incontri. La sensazione è che possa esserci un ingresso graduale in società di Joe Tacopina e di investitori che potrebbero affiancarlo. Un’acquisizione parziale di quote che potrebbe aumentare con ii passare del tempo, ma che potrebbe sbloccare l’operatività sul fronte tecnico con maggiori risorse per la costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di serie B. E’ probabile che una svolta definitiva possa maturare entro la prossima settimana.