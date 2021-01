SPAL: Luca Mora è tornato

Dopo tre anni a La Spezia, maglia n.19

Ora c’è nche l’ufficialità, Luca Mora torna a vestire la maglia della Spal, dopo aver sottoscritto un contratto che lo lega alla società dei Colombarini fino 30 giugno 2022. Mora, che compirà 31 anni il prossimo 10 maggio, ha contribuito in modo determinante alla doppia promozione dalla serie C al massimo campionato. Ha collezionato 64 presenze, con 12 reti e poi ha disputato 17 partite in serie A. E’ stato richiamato dalla dirigenza biancoazzurra per mettere a disposizione di Pasquale Marino la sua personalità, il suo carisma e provare a ripetere l’impresa risucitagli nella Spal di Semplici. Dopo aver lasciato Ferrara al termine del girone di andata della stagione 2017/2018, ha indossato 72 volte, segnando 6 gol, la maglia dello Spezia. Nello scorso campionato è stato tra gli artefici della storica promozione in serie A della compagine ligure. Viste le caratteristiche di Mora, Pasquale Marino potrebbe scegliere definitivamente il centrocampo a tre o cinque che si voglia.