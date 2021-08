SPAL: martedì test con l’Adriese

Al Mazza, a porte chiuse. In tribuna potrebbe esserci Tacopina



Martedì seconda amichevole per la Spal. Dopo il test di venerdì con la Cremonese, la squadra di Pep Clotet affronterà l’Adriese, squadra militante nel campionato di serie D. Fischio di inizio alle 18.30, al Paolo Mazza, ma a porte chiuse. In tribuna potrebbe esserci Joe Tacopina che lunedì dovrebbe sottoscrivere, nello studio del notaio Francesco Leoni, gli atti per l’acquisizione della società biancoazzurra.