SPAL – CHIUSURA DEL MERCATO CON LO SCAMBIO-MURGIA MELCHIORRI

Rosa rivoluzionata, tra arrivi e partenze i movimenti sono una quarantina, ma non arriva l’uomo gol



SPAL – IL MERCATO CHIUDE CON LO SCAMBIO MURGIA-MELCHIORRI

Rosa rivoluzionata, tra arrivi e partenze i movimenti sono una quarantina, ma non è arrivato l’uomo gol

Dopo l’ufficilizzazione dello scambio con l’Empoli(alla Spal sono arrivati Crociata e Piscoco, mentre Di Francesco si è trasferito in Toscana) e la risoluzione contrattuale con Missiroli, negli ultimi minuti è stata raggiunta l’intesa con il Perugia per il trasferimento a Ferrara di Federico Melchiorri e quello di Murgia ai grifoni. Un’operazione che consente alla società di Tacopina di rientrare almeno parzialmente delle spese necessarie per provvedere al pesante ingaggio dell’ex centrocampista della Lazio e di poter contare su un attaccante per aumentare il numero delle punte a disposizione di Clotet. Merchiorri, 34 anni compiuti lo scorso 6 gennaio, non è certamente un uomo gol, ne ha realizzati 23 nelle ultime quattro stagioni con le maglie di Perugia e Carpi. Giocatore di buona stazza fisica e dotato tecnicamente. La sensazione è che sia destinato a fungere da alternativa Colombo. La società ha mantenuto fede ai programmi ultimamente presentati, ovvero non far gravare sul bilancio inserimenti di giocatori per i quali sarebbe stato necessario impiegare pesanti risorse. Conti alla mano, nonostante i trasferimenti di Murgia e Di francesco e la risoluzione con Missiroli, non è stata trovata la disponibilità di assicurarsi un attaccante normalmente abituato ad andare in doppia cifra e, volendo, anche di un esterno destro per il reparto difensivo. Al proposito Berardi è svincolato, per cui potrebbe essere raggiungibile anche nei prossimi giorni. Questi i due interrogativi che pare lecito porsi al termine di un mercato per il resto da giudicarsi positivamente sia sul fronte tecnico, che su quello economico.

ARRIVI

Pomini(p. svincolato-Venezia), Seculin(p. svincolato-Chievo), Capradossi(d. Spezia), Celia(d. Alessandria), Coccolo(d. Cremonese), Heindenreich(d. Atalanta), Tripaldelli(d. Cagliari), Abou(c. R.M. Castiglia), Crociata(c. Empoli), Da Riva(c. Vicenza), Mancosu(c. Lecce), Zuculini(c. svincolato-Defensor), Braams(a. Perugia), Colombo(a. Cremonese), D’Orazio(a. Feralpi), Latte Lath(a. Pro Patria), Merchiorri(a. Perugia), Piscopo(a. Carrarese).

PARTENZE

Berisha(p. Torino), Galeotti(p. Pergolettese), M.Gomis(p. Agia Napa), Meneghetti(p. Gubbio), Iskra(d. WKS Śląsk Wrocław SA), Yabre(d. Cesena), Okoli(d. Cremonese), Ranieri(d. Salernitana), Sala(d. Crotone), Sernicola(d. Cremonese), Tomovic(d. AEK Larnaca), Mazzocco(c. Cittadella), Missiroli(c. svincolato), Segre(c. Perugia), Strefezza(c. Lecce), Tunjov(c. Carrarese), Valoti(c. Monza), Asencio(a. Alorcon), Di Francesco(a. Empoli), Floccari(svincolato-opinionista Dazn), Moro(a. Catania), Paloschi(a. Siena), Tumminello(a. Reggina)

LA ROSA 2021-2022

PORTIERI

Pomini(’81), Seculin(’90), Thiam(’98)

DIFENSORI

Capradossi(’96), Celia(99), Coccolo(’98), Dickmann(’96), Heindenreich(’00), Peda(’02), Spaltro(’00), Tripaldelli(’99), Vicari(’94)

CENTROCAMPISTI

Abou(’98), Crociata(’97), Da Riva(’00),Esposito(’00), Mancosu(’88), Mora(’88), Viviani(’92), Zuculini(’90)

ATTACCANTI

Colombo(’02), D’Orazio(’00), Ellertsson(’02), Latte Lath(’99), Melchiorri(’87), Piscopo(’98), Seck(’01)

ARRIVI

Pomini(p. svincolato-Venezia), Seculin(p. svincolato-Chievo), Capradossi(d. Spezia), Celia(d. Alessandria), Coccolo(d. Cremonese), Heindenreich(d. Atalanta), Tripaldelli(d. Cagliari), Abou(c. R.M. Castiglia), Crociata(c. Empoli), Da Riva(c. Vicenza), Mancosu(c. Lecce), Zuculini(c. svincolato-Defensor), Braams(a. Perugia), Colombo(a. Cremonese), D’Orazio(a. Feralpi), Latte Lath(a. Pro Patria), Melchiorri(a. Perugia), Piscopo(a. Carrarese).

PARTENZE

Berisha(p. Torino), Galeotti(p. Pergolettese), M.Gomis(p. Agia Napa), Meneghetti(p. Gubbio), Iskra(d. WKS Śląsk Wrocław SA), Yabre(d. Cesena), Okoli(d. Cremonese), Ranieri(d. Salernitana), Sala(d. Crotone), Sernicola(d. Cremonese), Tomovic(d. AEK Larnaca), Mazzocco(c. Cittadella), Missiroli(c. svincolato), Murgia(Perugia), Segre(c. Perugia), Strefezza(c. Lecce), Tunjov(c. Carrarese), Valoti(c. Monza), Asencio(a. Alorcon), Di Francesco(a. Empoli), Floccari(svincolato-opinionista Dazn), Moro(a. Padova), Paloschi(a. Siena), Tumminello(a. Reggina)

LA ROSA 2021-2022

PORTIERI

Pomini(’81), Seculin(’90), Thiam(’98)

DIFENSORI

Capradossi(’96), Celia(99), Coccolo(’98), Dickmann(’96), Heindenreich(’00), Peda(’02), Spaltro(’00), Tripaldelli(’99), Vicari(’94)

CENTROCAMPISTI

Abou(’98), Crociata(’97), Da Riva(’00),Esposito(’00), Mancosu(’88), Mora(’88), Murgia(’96), Viviani(’92), Zuculini(’90)

ATTACCANTI

Braams(’02), Colombo(’02), D’Orazio(’00), Ellertsson(’02), Latte Lath(’99), Melchiorri(87), Piscopo(’98), Seck(’01)