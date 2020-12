SPAL: modificati gli orari delle gare con Brescia e Frosinone

Inizieranno alle ore 18.00. Squalifcato Strefezza, diffidato Tomovic



La Lega Calcio serie B ha apportato alcune modifiche agli orari delle gare in programma il 30 dicembre e il 4 gennaio. Il fischio di inizio di Spal-Brescia e Frosinone-Spal sarà alle ore 18.00. Anticipo di 30’ rispetto agli orari precedentemente indicati. Giornata anche di decisioni del Giudice Sportivo. Come previsto, dopo l’espulsione nella gara con il Chievo, Strefezza è stato squalificato per un turno. Quarto cartellino giallo per Tomovic, per il quale è scattata la diffida. E’ l’unico giocatore della Spal che alla prossima ammonizione sarà squalificato.