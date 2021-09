SPAL – MONZA. aperta la prevendita

Capienza del Mazza limitata a 3.825 posti

La prevendita per l’incontro SPAL-Monza, 3^ giornata di Serie BKT 2021-22, programmata allo Stadio “Mazza” di Ferrara sabato 11 settembre alle ore 14.00, partirà venerdì 3 settembre alle ore 16.00.

Le norme vigenti governative in materia di prevenzione alla pandemia contro il Covid-19 limitano la capienza dell’impianto al 50% del totale attualmente disponibile, ovvero 3.825 posti.

L’accesso allo Stadio sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass, a partire dai maggiori di 12 anni, in formato digitale o cartaceo come da attuale normativa.

Nel caso in cui, al momento dell’ingresso all’impianto, non si fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sarà possibile ottenere il rimborso del biglietto.

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

– Online sul sito di Vivaticket;

– Presso i punti vendita Vivaticket;

– Presso la Biglietteria dello Stadio “Mazza” il giorno della partita dalle ore 11.00 a fine primo tempo.

E’ vivamente consigliato privilegiare l’acquisto dei tagliandi in prevendita o di recarsi con largo anticipo ad acquistare i tagliandi d’ingresso presso i botteghini dello stadio per evitare assembramenti

Acquistando i biglietti online, all’ingresso dello stadio è indispensabile essere provvisti della stampa del biglietto, sempre allegata alla mail spedita da Vivaticket, e non della semplice ricevuta di acquisto.

PRELAZIONE E FASI DELLA PREVENDITA

La prevendita online e presso i punti vendita Vivaticket seguirà le seguenti fasi:

– dalle ore 15.00 di venerdì 3 settembre alle ore 23.59 martedì 7 settembre riservata agli abbonati della stagione 2019/2020 esclusivamente online e presso i punti vendita Vivaticket;

– dalle ore 17.00 di mercoledì 8 settembre alle ore 19.00 di venerdì 10 settembre vendita libera (esclusi i residenti nelle province di Monza Brianza e Milano) esclusivamente online e presso i punti vendita Vivaticket;

– dalle ore 11.00 di sabato 11 settembre alle ore 14.45 di sabato 11 settembre vendita libera (esclusi i residenti nelle province di Monza Brianza e Milano) presso la Biglietteria dello Stadio “Mazza”.

Si precisa che la prelazione per gli abbonati per la stagione 2019/2020, a causa delle norme Covid che pongono restrizioni sul numero dei posti disponibili, non darà diritto ad occupare lo stesso posto occupato nella stagione 2019/2020.

UTILIZZO VOUCHER ABBONAMENTI SERIE A 2019/2020

Tutti coloro in possesso di un voucher relativo agli abbonamenti del Campionato di Serie A 2019/2020, potranno utilizzare il credito collegato allo stesso per effettuare l’acquisto del biglietto, inserendo il numero identificativo del voucher nell’apposita procedura online.

Il riconoscimento dell’abbonamento 2019/2020 avverrà, all’atto dell’acquisto del titolo d’ingresso, tramite l’inserimento della Spal Card del titolare dell’abbonamento in corso di validità.

Il credito del voucher è utilizzabile soltanto con l’acquisto online sul sito Vivaticket.com e non presso i punti vendita.

All’atto dell’ingresso allo stadio verranno verificati i requisiti che danno diritto all’acquisto del biglietto ridotto.

Si ricorda che non è concesso il cambio nominativo sui biglietti e si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto sui canali di vendita autorizzati, ovvero circuito Vivaticket.

SPAL non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO

La Società consiglia a tutti i suoi tifosi di presentarsi allo Stadio con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio, in modo tale da evitare la formazione di code e assembramenti ai varchi di accesso.

All’interno dello Stadio sarà obbligatorio:

occupare il posto a sedere indicato sul biglietto;

indossare i dispositivi di protezione individuale per tutta la durata dell’evento;

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra gli spettatori.