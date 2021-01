SPAL: out solo Di Francesco

Tornano a disposizione Paloschi e Viviani

I giocatori della Spal proseguono la preparazione in vista del derby di lunedì alle 21.00 con la Reggiana. E’ rimasto a riposo solo Di Francesco, in seguito alla lesione muscolare di primo grado all’adduttore destro, diagnosticatagli dopo l’infortunio rimediato nel corso della gara di coppa con il Sassuolo. Seduta di allenamento regolare anche per Paloschi, che aveva saltato il match del Mapei Stadium, e Viviani fermo dalla trasferta di Crotone.