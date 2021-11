SPAL: parte la prevendita per Cosenza

Costo del biglietto settore ospiti 12 euro

É attiva la prevendita per il Settore Ospiti dello Stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza per la gara Cosenza-SPAL, che si disputerà sabato 27 novembre alle ore 14.00.

La prevendita dei tagliandi per il Settore Ospiti rimarrà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 26 novembre.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza.

I tagliandi sono acquistabili:

sul circuito online Vivaticket (clicca qui per acquistare il biglietto);

in tutti i punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale (clicca qui per l’elenco dei punti vendita).

Il costo del tagliando per il Settore Ospiti è di € 12 incluso eventuale diritto di prevendita.

Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso di:

stampa del titolo cartaceo;

documento di identità in corso di validità;

Green Pass;

mascherina FFP2 o chirurgica.

Tutte le persone di età superiore ai 12 anni che non siano in possesso di Green Pass (QR code ottenuto con vaccinazione, guarigione o tampone negativo – valido per 48 ore) non potranno accedere al luogo dell’evento. Il biglietto acquistato, nel caso, non potrà essere rimborsato.