SPAL: PARTE LA PREVENDITA PER CITTADELLA

Per il settore ospiti del Tombolato disponibli 858 biglietti

Dalle ore 10.00 di martedì 12 ottobre sarà attiva la prevendita per il Settore Curva Nord Ospiti dello Stadio “Pier Cesare Tombolato” di Cittadella per la gara Cittadella-SPAL, che si disputerà domenica 17 ottobre alle ore 20.30.

La prevendita dei tagliandi per il Settore Curva Nord Ospiti rimarrà attiva fino alle ore 19.00 di sabato 16 ottobre.

I posti disponibili alla vendita, in base all’attuale normativa, saranno 858.

I tagliandi sono acquistabili:

sul circuito online TicketOne (clicca qui per acquistare il biglietto);

in tutti i punti vendita TicketOne abilitati sul territorio nazionale (clicca qui per l’elenco dei punti vendita).

Il costo del tagliando per il Settore Curva Nord Ospiti è di € 12,50 più € 1,50 di spese di prevendita.

Non sono previste tariffe scontate in base a sesso ed età.

A tutti i tifosi verrà chiesto di esibire il QR code del Green Pass personale, chiunque non ne fosse in possesso verrà respinto senza alcuna possibilità di rimborso del tagliando.

Non sono validi i certificati cartacei di vaccinazione, guarigione o tampone negativo.

I tifosi aventi un’età inferiore ai 12 anni sono esentati, a condizione che siano accompagnati da un adulto in possesso di regolare Green Pass.