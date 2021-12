SPAL – PISA: rimborsi e acquisto biglietti

Per il recupero in programma sabato 22 gennaio

La gara Spal-Pisa sarà recuperata sabato 22 gennaio alle ore 14.00 allo Stadio “Mazza” di Ferrara.

I titoli già acquistati per il match in precedenza programmato mercoledì 29 dicembre rimangono validi per la nuova data di svolgimento.

Chi desidera richiedere il rimborso dovrà seguire la seguente procedura:

– Richiesta di rimborso a partire da lunedì 3 gennaio entro martedì 11 gennaio;

– E’ possibile effettuare il cambio nominativo;

– Questa è l’unica modalità valida sia per chi ha acquistato online, sia per chi ha acquistato in un punto vendita;

– Per richiedere il rimborso selezionare SIGILLO FISCALE o CODICE A BARRE e inserire il dato corrispondente presente sul biglietto: se i dati sono corretti, sarà richiesto un iban così da completare la procedura;

– Verrà rimborsato il prezzo del biglietto ad esclusione delle commissioni di servizio (relative all’acquisto del biglietto);

– I rimborsi verranno processati tutti a fine procedura: a prescindere dalla data di richiesta, le pratiche saranno tutte processate i primi giorni di febbraio;

– Nel caso di pagamento tramite voucher NON sarà ripristinato l’importo del voucher speso ma sarà effettuato comunque un rimborso monetario.

Non potranno essere accettate richieste che non rispettino le tempistiche e/o la procedura di richiesta.

La prevendita per l’incontro SPAL-Pisa sarà riaperta lunedì 10 gennaio alle ore 16.00: seguiranno nei prossimi giorni informazioni dettagliate.